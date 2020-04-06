Біологічний захист і виявлення дронів: ЄС виділяє на оборонні дослідження €160 мільйонів

Євросоюз оголосив про виділення 160 мільйонів євро у межах Європейської програми розвитку оборонної індустрії для досліджень у 12 ключових сферах, включаючи засоби медичного захисту та протидію бактеріологічній, радіаційній та хімічній загрозам.

Про це повідомляє Європейська комісія.

«Єврокомісія чекає на проєктні пропозиції за 12 головними напрямками, включаючи розробку, створення зразків та випробування медичних засобів з протидії хімічній, біологічній, радіаційній загрозам, таких як профілактична та лікувальна імунотерапія, яка може бути корисною для подолання у майбутньому криз пандемії, на зразок тієї, з якою сьогодні стикаються Європа та весь світ», - йдеться у повідомленні.

Інші напрямки досліджень стосуються розробки засобів для виявлення та протидії системам безпілотних літальних апаратів (БПЛА), таких як дрони оборонного призначення, а також розвитку оборонних кібернетичних спроможностей, мереж і технологій ЄС для захисту систем зв’язку та обміну інформацією.

Програма фінансування заохочує до участі у проектах малі та середні європейські підприємства.

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Торік представники середнього бізнесу успішно використали 10 мільйонів євро та запропонували Євросоюзу інноваційні та спрямовані у майбутнє рішення в обороні, зокрема в таких сферах, як штучний інтелект та квантові технології, а також критичні технології у сфері радіоелектронної боротьби - тут зараз працюють 65 виробників та дослідницьких інститутів в 15 країнах—членах ЄС.