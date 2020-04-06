Біологічний захист і виявлення дронів: ЄС виділяє на оборонні дослідження €160 мільйонів
Про це повідомляє Європейська комісія.
«Єврокомісія чекає на проєктні пропозиції за 12 головними напрямками, включаючи розробку, створення зразків та випробування медичних засобів з протидії хімічній, біологічній, радіаційній загрозам, таких як профілактична та лікувальна імунотерапія, яка може бути корисною для подолання у майбутньому криз пандемії, на зразок тієї, з якою сьогодні стикаються Європа та весь світ», - йдеться у повідомленні.
Інші напрямки досліджень стосуються розробки засобів для виявлення та протидії системам безпілотних літальних апаратів (БПЛА), таких як дрони оборонного призначення, а також розвитку оборонних кібернетичних спроможностей, мереж і технологій ЄС для захисту систем зв’язку та обміну інформацією.
Програма фінансування заохочує до участі у проектах малі та середні європейські підприємства.
Торік представники середнього бізнесу успішно використали 10 мільйонів євро та запропонували Євросоюзу інноваційні та спрямовані у майбутнє рішення в обороні, зокрема в таких сферах, як штучний інтелект та квантові технології, а також критичні технології у сфері радіоелектронної боротьби - тут зараз працюють 65 виробників та дослідницьких інститутів в 15 країнах—членах ЄС.