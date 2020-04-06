Дрони з гучномовцями пильнують пляжі, а міністр юстиції – парки

Репортаж про спекотний вікенд у Нідерландах в умовах коронавірусу

На вихідних у Нідерланди прийшла справжня весна і 19 градусів тепла. 5 квітня вже охрестили чи не найспекотнішим за всю історію і першим дуже теплим днем року в Нідерландах, адже у деяких містах країни стовпчик термометра цього дня сягнув майже +20.

Ще у п’ятницю, 3 квітня, щоб не допустити порушення умов карантину в спекотні вихідні, мер Амстердама Фемке Халсема оголосила: у столиці обмежать кількість відвідувачів у парках та заборонять плавати каналами. За порушення – штраф 390 євро. Нідерландський міністр юстиції Ферд Грапперхаус разом із правоохоронцями особисто взявся перевіряти, як у Амстердамі люди дотримуються правил.

Фемке Халсема / Фото: ANP

Через коронавірус у Гаазі закрили частину набережної. Також у різних містах країни про дотримання дистанції 1,5 метра під час прогулянок нагадували дрони з гучномовцями. Укрінформ також політав Нідерландами, щоб побачити, чи спокусилися жителі королівства, попри коронавірус, на хорошу погоду.

КОРОНАВІКЕНД

Карантин дає неймовірні можливості. А саме – побачити найпопулярніші туристичні пам’ятки та місця країни в усій красі. Без натовпу та черг, у надії зробити хоча б одне гарне фото без когось чужого, випадкового носа чи руки в кадрі. На годиннику 8-ма ранку. Дорогою в туристичне селище Волендам заїжджаємо в Шермерхорн помилуватися дивовижними краєвидами, полями, де пасуться вівці, млинами, що повертають тебе у минуле, розповідаючи свою історію…

Час від часу ідеальну тишу порушують дикі качки та велосипедисти, які повертають у реальність і нагадують про вірус та дистанцію.

Рибальське селище Волендам підкорило серця туристів своїми цегляними будиночками, які дуже схожі на лялькові. А ще морем та копченим вугром. Його вважають найсмачнішим саме у Волендамі, бо місцева родина передає секрет приготування цієї риби з покоління у покоління з 1856 року, використовуючи старовинний метод. Їхній ресторан через пандемію коронавірусу не працює. Однак придбати оселедець та копчену рибу можна. До слова, в приміщенні між продавцем та клієнтом дотримуються обов’язкової дистанції 1,5 метра, на підлозі про відстань сигналізує стрічка.

Біля набережної пришвартовані не лише сучасні, а й старовинні човни. Вулиці крихітного містечка порожні, як ніколи, але вже за кілька годин Волендам прокинувся. Звісно, його вулиці не були такими переповненими туристами та місцевими жителям, як зазвичай, але сонячна погода таки витягла людей з карантину. Вони бігають, плавають, ганяють на велосипедах, прогулюються, спілкуються та, на жаль, не завжди дотримуються запроваджених у країні норм і правил через коронавірус.

Обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу в Нідерландах продовжили до 28 квітня. Це означає, що школи, дитсадки, спортклуби, перукарні, салони краси, бари, ресторани, мають бути закриті. А головним гаслом залишається: “Будьте вдома, у приміщенні!”. Та, звісно, не можна наближатися одне до одного ближче, аніж на 1,5 метра.

Проте, у Волендамі можна побачити навіть відкрите кафе. І чим вище піднімається температура повітря, тим більше людей на набережній. Щоправда, дехто з місцевих відповідально засмагає на подвір’ї біля будинку. А ось хтось, не втримавшись, гомонить із сусідами. Також дорослі та діти відпочивають біля моря й у містечку Урк. Вони катаються на велосипедах, роликах; навіть люди похилого віку, які через коронавірус у групі ризику, гуляють без захисту. До слова, маски вже з'явилися у Нідерландах. Їх продають не лише в аптеках, а навіть у магазинах мобільного зв'язку. Одноразові – вартістю 1 євро. Також за 15 євро можна придбати багаторазову маску зі змінними бактеріальними фільтрами. В упаковці – одна маска та чотири фільтри, які треба змінювати кожні максимум п’ять годин. Звісно, що також є й ті, хто не ризикують зловити “корону”, і залишаються вдома, а свіжим, весняним повітрям дихають зі свого балкона. На деяких пляжах країни запустили дрони, щоб вони пильнували порушників. Побачивши “тісний” контакт, незнайомцям із гучномовця нагадують про дистанцію. На набережній містечка Урк літаючого контролера я не зустрічала, натомість запустила свого інспектора. Так само, як і у Волендамі, тут можна побачити доволі багато порушників, а от патрулів поліції не видно. Натомість у Гаазі частина набережної закрита, встановлено попередження, а ще час від часу людей пильнують дрон та люди у формі. Та попри такі заходи і навіть можливість отримати максимальний штраф 400 євро, на пляжі можна зустріти молодь, яка тренується у компанії друзів, грає у футбол чи засмагає. Дехто навіть відкрив купальний сезон. Молодих порушників умов карантину часом хочеться налякати, пожартувавши, що в мене коронавірус. Однак, на жаль, за таке у Нідерландах можна отримати кілька тижнів позбавлення волі. ДО В’ЯЗНИЦІ ЗА КОРОНУ

У Нідерландах було вже кілька випадків, коли жартівники чи дійсно безвідповідальні хворі на коронавірус так би мовити “докоронилися”. У Маастрихті 19-річний хлопець, який плював у водія автобуса, заявляючи, що в нього коронавірус, проведе 8 тижнів в ув’язненні. Він також має виплатити водієві компенсацію в розмірі 450 євро.

12 тижнів за ґратами отримав 32-річний чоловік з Біддінгхейзена, який кашляв в обличчя поліцейським і запевняв, що хворий на COVID-19. Йому також треба сплатити 400 євро.

А у Бреді, чи то на честь корона вірусу, чи то від нудьги на карантині, з десяток молодих людей влаштували посиденьки в квартирі з гучною музикою. Згодом вони почали виправдовуватися і запевняти правоохоронців, що, начебто, це була не вечірка, гостей не запрошували, а лише хотіли, щоб кожен доєднався до танців зі свого балкона, аби підтримати одне одного у нелегкі часи. Молодь отримала попередження.

Коронавірус також об’єднав 25 жителів Арнема. Вони вийшли у центр міста в суботу ввечері, після того, як мер Арнема заявив, що задоволений дотриманням заходів. Молодих людей оштрафували, а одного юнака заарештували за неповагу до правоохоронців.

Серед порушників є й перукарня у Вельпі, де проігнорували заборону і продовжували працювати. Перукарська професія вважається контактною, тобто дистанція 1,5 метра не можлива, тож поліція закрила салон. А для перукаря-порушника та його клієнта, схоже, ця стрижка стане найдорожчою.

ІНСПЕКЦІЯ МІНІСТРА

Через закриті салони краси та заяву уряду стосовно обмежувальних заходів, які, можливо, доведеться подовжити до літа, люди кепкують, як без перукаря виглядатимуть прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр юстиції Ферд Грапперхаус. Припускають, які зачіски вони матимуть. Ті не ображаються, і залюбки роздають у соцмережах поради, зокрема, як навчити дружину стригти.

І навіть не зважаючи на порушників, Рютте та Грапперхаус вважають, що більшість населення їх почула і, попри гарну погоду, відповідальні люди залишилися вдома. А ті, хто гуляли в Амстердамі й не дотримувалися дистанції, мали шанс отримати зауваження чи штраф особисто від міністра юстиції Ферда Грапперхауса, який у суботу патрулював парки столиці разом із правоохоронцями.

Серед десятків оштрафованих більшість – молоді люди, яким вже не сила сидіти вдома, чи спортсмени, які бояться втратити форму і влаштовують групові тренування.

Влада Нідерландів також закликає не будувати жодних планів на Великдень і травневі свята. Жителів країни просять провести їх вдома, на карантині. А сусідів із Німеччини та Бельгії закликають не їхати в Нідерланди та не шукати розваг і шопінгу.

Ірина Драбок, Гаага

Фото Софії Шовікової