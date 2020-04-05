У Нідерландах за добу померли 116 інфікованих коронавірусом

У Нідерландах станом на 5 квітня кількість хворих на коронавірус зросла до 17 851 особи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі із посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 116 пацієнти померли, виявлено 1 224 нових хворих. Загалом у країні 17 851 хворий, 1 766 людей померли”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу. Спочатку було ухвалене рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. До 1 червня заборонені всі заходи за участю значної кількості осіб. Людей закликали триматися на відстані не менше 1,5 метра один від одного. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

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