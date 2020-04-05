В Іспанії зафіксували понад 4 тисячі нових випадків COVID-19

В Іспанії зафіксували понад 4 тисячі нових випадків COVID-19

Укрінформ
В Іспанії у неділю, 5 квітня, підтвердили 4 591 новий випадок коронавірусу, 471 людина померла.

Про це свідчать дані Worldmeter.

Всього в країні зафіксовано 130 759 випадків COVID-19, з них 12 418 летальних, 38 080 осіб одужали.

Нині Іспанія друга за чисельністю хворих країна в світі після США, де зафіксовано 311 637 випадків, з них 280 - сьогодні.

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Напередодні уряд Іспанії продовжив надзвичайний стан через пандемію коронавірусу ще на два тижні, до 26 квітня.

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