У Польщі кількість заражених коронавірусом зросла до 3834 осіб, 84 померли

У Польщі cтаном на 5 квітня кількість заражених коронавірусом зросла до 3834 осіб, померли від COVID-19 84 особи.

Про це повідомило у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Загальна кількість заражених коронавірусом зросла до 3834 осіб, з яких померли 84 особи. Усі випадки є позитивними, зокрема й у померлих осіб”,- йдеться у повідомленні.

(3/4) Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci kolejnych pięciu osób zakażonych koronawirusem. Są to: 41-letnia kobieta i 84-letni mężczyzna ze szpitali w Krakowie, 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 5, 2020

Наразі у Польщі в лікарнях перебувають майже 2,5 тис. осіб, заражених коронавірусом. На карантині перебуває майже 132 тис. осіб, а майже 40 тис. – під санітарно-епідеміологічним наглядом. Вилікувалися від COVID-19 в Польщі 134 особи.

За минулу добу польська поліція перевірила дотримання режиму карантину в 112 тис. осіб і виявила близько 300 випадків порушення. За інформацією місцевої поліції, упродовж останніх днів виписано майже 2,5 тис. штрафів за порушення режиму карантину, а у понад 500 випадків справи направлено до суду.

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В неділю, 5 квітня, завершується польська акція “Політ додому” (#LOTdodomu), в рамках якої до Польщі повернулися кількадесят тисяч громадян РП, а також 64 громадян України з кількох країн Латинської Америки.

Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський в ефірі телеканалу TVN24 зазначив в неділю, що якби країна не вжила радикальних методів з протидії поширенню коронавірусу, то зараз у країні було б 8,5 тис. заражених COVID-19, а в пік хвороби кількість заражених замість 10 тис. могла б становити 50 тис. За його словами, у країні вдалося на 25% скоротити поширення коронавірусу.

Фото: АА