У Росії чоловік розстріляв сусідів, які нібито заважали йому спати

Стрілянина з багатьма жертвами сталася у селищі Єлатьма біля російського міста Рязань - там чоловік вбив сусідів через шум.

Загинули п'ятеро молодих людей віком від 22 до 31 року, серед яких і дівчина, розповіли у телеграм-каналі MASH.

Стрілянина сталася вночі 5 квітня. У триповерховому будинку один із мешканців начебто через шум у недозволений час розстріляв п'ятьох сусідів, які заважали йому спати.

Троє людей загинули в під'їзді будинку, серед яких 22-річна дівчина – вбивця поцілив їй у голову. Ще двох хлопців нападник розстріляв на вулиці. Усі четверо загиблих чоловіків – віком від 24 до 31 року.

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Після скоєного нападник кілька годин переховувався. Зрештою, правоохоронці затримали його неподалік будинку, де він мешкав, але від зброї – знаряддя вбивства – чоловік позбавився.

Наразі відомо, що нападника вже затримали.