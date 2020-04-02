Стріляв у директора і підірвав себе гранатою: на Київщині чоловік прийшов на роботу по гроші

Поліція розслідує конфліктну ситуацію у Яготинському районі Київської області, внаслідок якої одна людина загинула, дві поранені.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

«У селі Жоравка місцевий житель із саморобним пістолетом та гранатою прийшов просити гроші на лікування у директора фермерського підприємства. Обидва співбесідники вийшли на вулицю. Раптово чоловік дістав пістолет і здійснив постріл у живіт директору. На галас вибігли інші працівники товариства, і в цей момент у стрілка в руках вибухнула граната, в результаті чого він загинув на місці. Тіло загиблого 59-річного жителя направлено на судово-медичну експертизу», - йдеться у повідомленні.

Пораненого директора підприємства та юриста компанії, який внаслідок вибуху теж отримав травми, із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Яготинського відділення поліції, криміналістична лабораторія поліції Київщини.

Наразі поліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Також за фактом самогубства відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Триває слідство. Поліція встановлює усі обставини інциденту, опитуються свідки.