У Миколаєві поліцейські влаштували стрілянину, справу розслідує ДБР

ДБР проводить розслідування за фактом хуліганських дій та застосування працівниками поліції у Миколаєві зброї стосовно громадянина, який зробив їм зауваження.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР у м. Миколаєві.

«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розслідують хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї інспектором та старшиною роти поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції у Миколаївській області (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України)», - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві поліцейські влаштували стрілянину/Фото: ДБР

Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 21 березня 2020 року правоохоронці у стані алкогольного сп’яніння вирішили справити нужду біля автомобіля. Власник авто у цей час перебував на балконі власної квартири та зробив поліцейським зауваження. Працівники поліції у відповідь почали нецензурно лаятись. Громадянин вийшов на вулицю, де конфлікт переріс у бійку, в ході якої один з правоохоронців здійснив у чоловіка три постріли. Потерпілий отримав декілька вогнепальних поранень та забійну рану голови.

У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.