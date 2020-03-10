У Миколаєві до будинку ексбанкіра вдерлися зі стріляниною, є постраждалі

У Миколаєві двоє озброєних чоловіків у балаклавах проникли до приватного будинку, де вчинили стрілянину - поранена 38-річна дружина господаря, його теща зазнала побоїв.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Миколаївській області.

"10 березня близько 3:00 двоє озброєних чоловіків у балаклавах проникли до приватного будинку 61-річного миколаївця, де вчинили стрілянину, внаслідок чого поранень зазнала 38-річна дружина господаря. Зараз вона перебуває у лікарні», - йдеться у повідомленні.

У будинку знаходились неповнолітній син та теща заявника: жінку зловмисники побили, а хлопчик встиг сховатись.

Власник помешкання вчинив опір злочинцям, тому вони, тікаючи, схопили незначну суму грошей та зникли.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України «Розбій», а також за ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України «Замах на умисне вбивство з корисливих мотивів», що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці розшукують нападників та вживають заходів задля їхнього затримання.

З неофіційних джерел кореспонденту Укрінформу стало відомо, що господар будинку колишній банкір, а нині працює одним з топ-менеджерів державного підприємства "Зоря-Машпроєкт".