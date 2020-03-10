Смерть житомирського волонтера: поліція розповіла подробиці

Смерть житомирського волонтера: поліція розповіла подробиці

Укрінформ
Обставини загибелі учасника АТО і волонтера Олега Котенка із Житомира, якого знайшли застреленим, вказують на самогубство, а інформація про можливе умисне вбивство наразі відсутня.

Про це розповіли на брифінгу в ГУ НП у Житомирській області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У ході огляду місця події і проведення першочергових слідчих дій слідством не отримано жодної обставини або інформації, які б вказували на умисне вбивство. Всі ретельно досліджені матеріали вказують на те, що це все-таки було самогубство, - повідомив заступник начальника ГУНП у Житомирській області – начальник кримінальної поліції ГУ НП В’ячеслав Пашковський.

За його словами, наразі кримінальне провадження за вказаним фактом перебуває у слідчому управлінні поліції області, по якому активно триває розслідування.

«Сама обстановка на місці події, положення зброї та інша слідова інформація говорять про вчинення самогубства… Причиною смерті є вогнепальне поранення в голову. На місці події вилучені фрагмент кулі зі зброї, що була також там вилучена, яка офіційно зареєстрована на Олега Котенка», - додав заступник начальника слідчого управління Володимир Богатков.

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Він зауважив, що мотиви самогубства поки не встановлені, але наразі правоохоронці розглядають декілька його версій і причин.

У поліції наголосили, що усі свідчення близьких, рідних, сусідів вказують на те, що у момент вчинення події Котенко перебував сам.

Як повідомляв Укрінформ, 6 березня в під’їзді будинку знайшли застреленим місцевого підприємця. За попередньою версією правоохоронців, обставини загибелі свідчили про самогубство, оскільки поруч був мисливський карабін, зареєстрований на загиблого.

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Користувачі соцмереж одразу повідомили, що вбитим виявили волонтера, розвідника, учасника АТО Олега Котенка. Його колеги та друзі у версію самогубства не вірять.

Розслідування смерті Котенка перебуває на особливому контролі. Наразі триває збір інформації від його друзів і колег, що може бути важливою для слідства.

Олега Котенка поховали у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі.

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