Смерть житомирського волонтера: поліція розповіла подробиці

Обставини загибелі учасника АТО і волонтера Олега Котенка із Житомира, якого знайшли застреленим, вказують на самогубство, а інформація про можливе умисне вбивство наразі відсутня.

Про це розповіли на брифінгу в ГУ НП у Житомирській області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У ході огляду місця події і проведення першочергових слідчих дій слідством не отримано жодної обставини або інформації, які б вказували на умисне вбивство. Всі ретельно досліджені матеріали вказують на те, що це все-таки було самогубство, - повідомив заступник начальника ГУНП у Житомирській області – начальник кримінальної поліції ГУ НП В’ячеслав Пашковський.

За його словами, наразі кримінальне провадження за вказаним фактом перебуває у слідчому управлінні поліції області, по якому активно триває розслідування.

«Сама обстановка на місці події, положення зброї та інша слідова інформація говорять про вчинення самогубства… Причиною смерті є вогнепальне поранення в голову. На місці події вилучені фрагмент кулі зі зброї, що була також там вилучена, яка офіційно зареєстрована на Олега Котенка», - додав заступник начальника слідчого управління Володимир Богатков.

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Він зауважив, що мотиви самогубства поки не встановлені, але наразі правоохоронці розглядають декілька його версій і причин.

У поліції наголосили, що усі свідчення близьких, рідних, сусідів вказують на те, що у момент вчинення події Котенко перебував сам.

Як повідомляв Укрінформ, 6 березня в під’їзді будинку знайшли застреленим місцевого підприємця. За попередньою версією правоохоронців, обставини загибелі свідчили про самогубство, оскільки поруч був мисливський карабін, зареєстрований на загиблого.

Користувачі соцмереж одразу повідомили, що вбитим виявили волонтера, розвідника, учасника АТО Олега Котенка. Його колеги та друзі у версію самогубства не вірять.

Розслідування смерті Котенка перебуває на особливому контролі. Наразі триває збір інформації від його друзів і колег, що може бути важливою для слідства.

Олега Котенка поховали у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі.