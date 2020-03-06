У Житомирі знайшли застреленим волонтера

У Житомирі в під’їзді будинку знайшли застреленим підприємця, волонтера та колишнього військовослужбовця 95-ї бригади Олега Котенка.

Про це напередодні ввечері повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

"6 березня до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з вогнепальним пораненням в під’їзді одного з будинків обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що загиблим є приватний підприємець 1973 року народження. Поряд з тілом знаходилась зареєстрована зброя, власником якої він був.

За інформацією поліції, зафіксовані у ході першочергових заходів обставини свідчать про самогубство.

Житомирянка Галина Ковальчук написала у Facebook, що мертвим знайшли Олега Котенка.

"Олег Котенко. Людина. Розвідник. Волонтер. Будівельник. Друг, якого сьогодні не стало. Ти безмежно хоробрий, сильний і чесний. Нічого собі, усе людям. Ти безмежно любив свою родину, своїх дівчаток і роботу, від якої горіли очі. Ти надихав і завжди мав мільйони планів і задумів. Нема слів. Все. У випадковості не вірю, не вірю", - зауважила Ковальчук.

Про загиблого відомо, що в нього залишилися дружина і дві доньки.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі та з’ясовує всі обставини події.