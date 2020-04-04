У Чернівцях посеред вулиці застрелили чоловіка

У Чернівцях сьогодні вдень посеред вулиці вистрілили у чоловіка, який від поранення помер у лікарні. Нападника розшукує поліція.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Правоохоронці встановили, що сьогодні, 4 квітня, у місті Чернівці на вулиці Воробкевича невідома особа завдала вогнепальне поранення в живіт місцевому жителю. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він помер під час надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські оглядають місця подій, опитують свідків та очевидців злочину та розшукують нападника.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєння такого злочину винній особі загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: Нацполіції