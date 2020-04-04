У Росії через коронавірус померли вже 43 особи

У всіх регіонах РФ кількість осіб, які померли від ускладнень після зараження коронавірусом, зросла до 43.

Про це повідомляє Interfax.

"Протягом доби померли дев'ять пацієнтів, з них семеро у Москві. Всього померлих від ускладнень налічується 43", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби кількість заражених коронавірусом в РФ збільшилася на 582 особи, всього зареєстровано 4731 випадок зараження у 78 регіонах. Найбільше нових випадків зафіксовано у Москві - 434.

Протягом доби у РФ від коронавірусу одужали 52 людини.

Як повідомлялося, у світі наразі зафіксовано 1 139 112 випадків COVID-19, з них 61 144 летальних, 236 214 людей одужали.