В Іспанії за добу – 7026 нових випадків коронавірусу, 809 померлих

В Іспанії зареєстрували 809 смертей унаслідок епідемії коронавірусу протягом 24 годин - це найменший щоденний показник протягом останніх восьми днів.

Про це повідомляє El Pais.

"Іспанія зареєструвала найменшу кількість смертей внаслідок коронавірусу протягом 24 годин за період у вісім днів - 809 нових смертей", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість летальних випадків від COVID-19 в країні зросла до 11 744.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Іспанії збільшилася до 124 736 осіб, протягом останньої доби було підтверджено 7 026 нових випадків, що є найменшим показник протягом трьох тижнів.

Як повідомлялося, загалом у світі наразі зафіксовано 1 118 562 випадки коронавірусної інфекції. 59 226 людей померли, 229 274 - одужали.

Фото: Andrea Comas