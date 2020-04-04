У Франції через пандемію достроково звільнили понад 6 тисяч ув'язнених

У Франції упродовж двох тижнів достроково із в'язниць звільнили 6 266 осіб з метою запобігання поширення COVID-19.

Про це з посиланням на Міністерство юстиції країни повідомляє AFP.

«У період з 16 березня по 1 квітня кількість ув'язнених у французьких в'язницях зменшилася на 6 266 осіб», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що такі заходи вжиті з метою запобігання поширенню епідемії коронавірусу.

Як повідомлялося, у Раді Європи закликали уряди країн звільняти осіб, які не скоїли важкі злочини, з метою розвантаження місць утримання та запобігання поширенню коронавірусу.

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Станом на вечір 3 квітня, у Франції зафіксовано 64 338 випадків коронавірусу; 6 507 людей померли.

У світі наразі зафіксовано 1 118 562 випадки COVID-19, з них 59 226 летальних, 229 274 людини одужали.