Росія більше не повертатиме своїх громадян авіарейсами

Громадяни РФ з опівночі суботи більше не можуть повертатися на батьківщину авіарейсами через рішення уряду.

Про це повідомляє Interfax.

"Росія з півночі суботи призупинила авіарейси для вивезення своїх громадян на батьківщину", - повідомив оперативний штаб уряду з боротьби з коронавірусом.

Як зазначається, графік вивозу росіян оприлюднять у понеділок. Урядовий штаб пішов на такий крок з метою "максимального захисту здоров'я громадян та обмеження хвилі завезених випадків коронавірусної інфекції "до РФ.

Як повідомлялося, у світі наразі зафіксовано 1 118 562 випадки COVID-19, з них 59 226 летальних, 229 274 людини одужали.

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У РФ протягом доби 3 квітня було виявлено ще 601 випадок захворювання на коронавірус (COVID-19). Загальна кількість хворих в країні досягла 4 149 осіб.