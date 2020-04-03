Британська королева вчетверте за 68 років звернеться до нації

Про це повідомляється на офіційній сторінці британської королівської родини у Twitter.

«Її Величність Королева звернеться до Сполученого королівства та Співдружності у телевізійному ефірі. Окрім телебачення та радіо, звернення Королеви транслюватиметься і на соціальних каналах Королівської родини», - йдеться в повідомленні.

Раніше Єлизавета II через пандемію коронавірусу призупинила виконувати свої королівські обов'язки і зараз перебуває в замку Віндзор в Беркширі з герцогом Единбурзьким.

Минулого місяця вона оприлюднила заяву, в якій йшлося, що Британія "вступає в період великої стурбованості та невизначеності".

Звернення у неділю буде четвертим за 68 років її правління, не враховуючи традиційні звернення у день Різдва.

Три попередні промови відбулися після смерті Королеви-матері у 2002 році, перед похоронами принцеси Діани у 1997 році та в 1991 році, після початку війни в Перській затоці.

Як повідомлялося, у Великій Британії від коронавірусу за останню добу померли 684 людини, а загальна кількість загиблих зараз становить 3605. Загалом з початку епідемії підтверджено 38 168 випадків захворювання.

У світі станом на вечір 3 квітня зафіксовано більше 1 мільйона 79 тисяч випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому більше 58 тисяч осіб померли, а одужали майже 228 тисяч людей.