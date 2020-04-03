У Франції через коронавірус вперше в Європі застосовують санітарні потяги

У Франції через коронавірус вперше в Європі застосовують санітарні потяги

Укрінформ
Національна залізниця Франції SNCF мобілізована для перевезення інфікованих COVID-19 пацієнтів із важким перебігом хвороби.

Це рішення керівництво компанії ухвалило на запит уряду країни у рамках національних заходів боротьби з пандемією, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За даними SNCF, станом на початок квітня із різних регіонів Франції вже евакуйовано близько 70 пацієнтів.

У санітарні переобладнані звичайні швидкісні потяги TGV, розповідає BFM.TV. Використовуються двоповерхові рухомі склади: на першому поверсі в одному вагоні розміщуються чотири ноші з пацієнтами. Другий поверх застосовується для персоналу.

Це перший такий досвід в Європі у рамках заходів, які вживаються в різних країнах з протидії коронавірусу.

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Як повідомлялося, у країні вперше в історії застосовано в інтересах цивільного сектору систему медичної евакуації Morphe Збройних сил Франції на базі спеціального літака A330.

Окрім цього застосовуються військові вертольоти.

Станом на вечір 2 квітня, у Франції зафіксовано 59 105 випадків коронавірусу; 4 503 людини померли, що на 471 летальний випадок більше, ніж за попередню добу.

Фото: ТHOMAS SAMSON VIA GETTY IMAGES

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