У Франції через коронавірус вперше в Європі застосовують санітарні потяги

Національна залізниця Франції SNCF мобілізована для перевезення інфікованих COVID-19 пацієнтів із важким перебігом хвороби.

Це рішення керівництво компанії ухвалило на запит уряду країни у рамках національних заходів боротьби з пандемією, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За даними SNCF, станом на початок квітня із різних регіонів Франції вже евакуйовано близько 70 пацієнтів.

Les bénévoles de la Protection Civile sont pleinement mobilisés avec le @samudeparis depuis l’aube pour la mission #Chardon. Les victimes sont en cours d’installation dans le tgv médicalisé par nos secouristes. pic.twitter.com/H2xSqHmHn5 — Protec Paris Seine (@PCParisSeine) April 1, 2020

У санітарні переобладнані звичайні швидкісні потяги TGV, розповідає BFM.TV. Використовуються двоповерхові рухомі склади: на першому поверсі в одному вагоні розміщуються чотири ноші з пацієнтами. Другий поверх застосовується для персоналу.

Це перший такий досвід в Європі у рамках заходів, які вживаються в різних країнах з протидії коронавірусу.

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Як повідомлялося, у країні вперше в історії застосовано в інтересах цивільного сектору систему медичної евакуації Morphe Збройних сил Франції на базі спеціального літака A330.

Окрім цього застосовуються військові вертольоти.

Станом на вечір 2 квітня, у Франції зафіксовано 59 105 випадків коронавірусу; 4 503 людини померли, що на 471 летальний випадок більше, ніж за попередню добу.

Фото: ТHOMAS SAMSON VIA GETTY IMAGES