Кількість смертей від коронавірусу в Італії зросла до 13 915

Кількість смертей від коронавірусу в Італії зросла до 13 915

Укрінформ
В Італії кількість померлих унаслідок епідемії коронавірусу зросла до 13 915 осіб, протягом останньої доби померли 760 пацієнтів.

Про це повідомляє ANSA.

"Загалом 13 915 людей померли унаслідок епідемії коронавірусу, що на 760 випадків більше, ніж учора", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії наразі становить 115 242.

18 278 людей одужали в Італії після зараження коронавірусом.

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Згідно з даними Worldоmeter, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.

Фото: АА

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