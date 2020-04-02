Елладська церква перенесла святкування Великодня на 27 травня

Елладська церква перенесла святкування Великодня на 27 травня

Укрінформ
Священний синод Елладської церкви вирішив перенести святкування Великодня на 27 травня.

Про це повідомляє Сerkvarium.

"Постійний Священний Синод Елладської церкви, який проводився позачергово 1 квітня в режимі телеконференції, вирішив перенести святкування Великодня на ніч з 26 на 27 травня. Це пов'язано з безпрецедентними карантинними заходами, запровадженими урядом Греції через загрозу пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що синодали закликали вірян залишатися вдома до 11 квітня. "При цьому позиція Церкви про те, що через євхаристію вірусна хвороба поширюватись не може, залишається незмінною", - наголошується у повідомленні.

Цьогоріч Великдень припадає на 19 квітня.

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Як повідомлялося, за даними Worldоmeter, у світі зафіксовано 950 430 випадків COVID-19, з них 48 276 летальні, 202 627 людей одужали.

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