Елладська церква перенесла святкування Великодня на 27 травня

Священний синод Елладської церкви вирішив перенести святкування Великодня на 27 травня.

Про це повідомляє Сerkvarium .

"Постійний Священний Синод Елладської церкви, який проводився позачергово 1 квітня в режимі телеконференції, вирішив перенести святкування Великодня на ніч з 26 на 27 травня. Це пов'язано з безпрецедентними карантинними заходами, запровадженими урядом Греції через загрозу пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що синодали закликали вірян залишатися вдома до 11 квітня. "При цьому позиція Церкви про те, що через євхаристію вірусна хвороба поширюватись не може, залишається незмінною", - наголошується у повідомленні.

Цьогоріч Великдень припадає на 19 квітня.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeter, у світі зафіксовано 950 430 випадків COVID-19, з них 48 276 летальні, 202 627 людей одужали.