У Франції заражених коронавірусом - майже 57 тисяч, більше 4000 смертей

У Франції продовжується зростання інфікувань та летальних випадків, спричинених пандемією коронавірусу.

Про це інформує Служба громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Станом на вечір 1 квітня в країні зафіксовано 56 989 випадків заражень COVID-19; 4 032 людини померло.

Ці дані засвідчили, що з початку тижня кількість летальних випадків від коронавірусу збільшилася майже удвічі.

Із 17 березня у Франції діє жорсткий режим карантину. Нині він продовжений до 15 квітня через ескалацію епідемії коронавірусу COVID-19.

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Згідно з урядовим декретом, заборонено не просто масові, але й мінімальні групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані залишатися на «домашньому» карантині і покидати домівки лише за крайніми потребами, які чітко визначені правилами. За порушення режиму – штраф 135 євро.

Поліція і жандармерія вже наклали близько 36 тис. таких штрафів.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est