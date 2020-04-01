У Франції від коронавірусу померли пів тисячі людей за добу

За минулу добу у французьких лікарнях померли 499 пацієнтів від коронавірусу - це найвищий показник за кількістю смертей за добу в країні з початку епідемії.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Жером Саломон, повідомляє Le Point.

«У лікарнях за добу від COVID-19 померли 499 пацієнтів. Це найвищий показник за кількістю смертей за добу в цілому по країні з початку епідемії»,- сказав він.

Загалом у Франції від COVID-19 померли 3523 людини. За словами Соломона, понад 22 тисяч осіб госпіталізовано, стан більше 5500 пацієнтів оцінюється як важкий. За минулу добу 558 пацієнтів з коронавірусом перевели до відділень інтенсивної терапії.

З 1 березня з лікарень виписали майже 9,5 тис. осіб, які одужали після коронавірусної хвороби.

Уряд Франції продовжує евакуювати пацієнтів, щоб «розвантажити» лікарні найбільш постраждалих регіонів. Сьогодні два швидкісні медичні потяги перевезуть заражених з Паризького регіону до Бретані.

Рух транспорту у Франції обмежено. Напередодні закрився столичний аеропорт Орлі. Французька залізниця максимально обмежила рух потягів, скоротивши їх до 42-х на добу проти 700, які курсували між містами до епідемії

Як повідомлялося, 17 березня у Франції оголосили загальний карантин.

За останніми даними Worldometer, кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі становить 859 770, з них летальних 42 340, одужали 178 335 осіб.

В Україні наразі зафіксовано 669 випадків Covid-19, із яких 17 летальних, 10 людей одужали.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est