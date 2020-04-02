Кліматичну конференцію ООН перенесли на 2021 рік через коронавірус
Про це повідомляється у пресрелізі на сайті заходу.
«Сьогодні перед світом стоїть безпрецедентний глобальний виклик, і країни обґрунтовано зосереджують свої зусилля на порятунку життя та боротьбі з COVID-19. Ось чому ми вирішили перенести COP26», - заявив британський міністр у справах бізнесу і голова конференції Алок Шарма.
Конференція мала пройти з 9 по 19 листопада.
Як зазначається, нова дата у 2021 році буде визначена після подальшого обговорення зі сторонами.
«Ми продовжимо роботу з партнерами, щоб вирішити амбітні (завдання), необхідні для подолання кліматичної кризи, і узгодимо нову дату», - відзначив Шарма.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 237 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 47 249 осіб померло, одужало 194 583 людини.