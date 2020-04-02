У Польщі вже більш як 2500 хворих, померли 43 осіб

За минулу добу в Польщі від коронавірусу померли 10 осіб, а загальна кількість смертей від COVID-19 у країні зросла до 43-ох.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За минулу добу в Польщі зафіксовано 243 нові випадки зараження коронавірусом, що на 63 більше, ніж у вівторок. Загальна кількість інфікованих сягнула 2554 осіб.

У лікарнях з підозрою на коронавірус перебуває понад 2 тис. людей, на карантині – понад 180 тис., під санітарно-епідеміологічним контролем – понад 50 тис. осіб.

За інформацією міністерства охорони здоров’я, у країні вже проведено близько 60 тис. тестів на коронавірус.

Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський заявив в середу в ефірі TVP Info, що у країні збільшується проведення тестів: зараз їх робиться приблизно 5 тис. на добу. За його словами, Польща розпочинає власне виробництво тестів, які зараз проходять перевірку і затвердження.

Шумовський зазначив, що незабаром Польща перейде до етапу, коли носіння масок буде обов’язковим.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 936 204, з них 47 249 летальних, одужало 194 578 людей.