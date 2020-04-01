У Британії за добу - 563 смерті від коронавірусу

У Великій Британії кількість летальних випадків через коронавірус COVID-19 за добу зросла на 563, що стало найбільшим щоденним показником з початку пандемії у країні.

Про це повідомляє Sky News.

«Ще 563 людини померли у Великій Британії після того, як у них виявили позитивну реакцію на коронавірус, загальна кількість смертей зросла до 2 552… Це найбільше зростання за весь час», - йдеться у повідомленні.

У департаменті охорони здоров'я країни зазначають, що станом на 9 ранку 31 березня 29 474 особи отримали позитивний тест на коронавірус, що на 4 324 більше, ніж за добу до цього.

Медики очікують, що в найближчі тижні кількість хворих значне зросте.

Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії планують через два тижні тестувати на наявність коронавірусу COVID-19 по 25 тис. осіб на день.

За даними сайту Worldometer, станом на 1 квітня у світі зафіксовано 884 996 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них – 185 204 особи одужали, а 44 200 померли.

Фото: sky.com