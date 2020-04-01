У Британії від коронавірусу помер 13-річний підліток

У Великій Британії внаслідок захворювання на Covid-19 помер 13-річний хлопчик Ісмаїль Мохамед Абдулвахаб.

Про це йдеться у заяві Кінгс-кросс госпіталю у Лондоні, повідомляє Sky News.

«На жаль, 13-річний хлопчик, який мав позитивний тест на Covid-19, помер», - йдеться у заяві.

Як повідомляє телеканал, йдеться про Ісмаєля Мохамеда Абдулвахаба. За словами родичів дитини, минулого четверга в Ісмаєля почали з’являтися симптоми хвороби. Він не міг вільно дихати. Вже у п’ятницю в госпіталі у нього діагностували коронавірус і підключили до апарату ШВЛ. Хлопчик помер у понеділок вранці.

За даними школи, в якій навчався підліток, він не мав додаткових проблем зі здоров’ям.

Як повідомлялося, у Бельгії 12-річна дитина померла від коронавірусної хвороби.

За останніми даними Worldometer, кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі становить 859 770, з них летальних 42 340, одужали 178 335 осіб.

В Україні наразі зафіксовано 645 випадків Covid-19, із яких 17 летальних, 10 людей одужали.

Фото: АА