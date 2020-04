Коронавірус забрав життя актора з "Зоряних воєн" Ендрю Джека

Про це повідомив американський актор і продюсер Грег Грюнберг у своєму твіттері.

Ендрю Джек на 76 році життя помер в лікарні міста Черсті, що в Британії. Все через ускладнення, викликані коронавірусом. Дружина актора знаходиться на карантині в Австралії, тому навіть не змогла попрощатися з ним.

Devastated to hear of the passing of the wonderful, talented, beloved gentleman #AndrewJack. He is one of the самим добрим people i've ever worked with. Please stay safe. Please stay home!!! #RIPAndrewJack pic.twitter.com/VqmmGkxaOF