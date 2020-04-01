Коронавірус забрав життя актора з "Зоряних воєн" Ендрю Джека

У вівторок, 31 березня, британський актор Ендрю Джек помер від коронавірусу.

Про це повідомив американський актор і продюсер Грег Грюнберг у своєму твіттері.

Ендрю Джек на 76 році життя помер в лікарні міста Черсті, що в Британії. Все через ускладнення, викликані коронавірусом. Дружина актора знаходиться на карантині в Австралії, тому навіть не змогла попрощатися з ним.

Devastated to hear of the passing of the wonderful, talented, beloved gentleman #AndrewJack. He is one of the самим добрим people i've ever worked with. Please stay safe. Please stay home!!! #RIPAndrewJack pic.twitter.com/VqmmGkxaOF — GreG GrunberG (@greggrunberg) March 31, 2020

Джек працював з акторами діалект-тренером, проте в деяких фільмах знімався і сам. Зокрема він грав різні ролі у медіафраншизі "Зоряні війни", а також в романтичній комедії "Кейт і Лео".

Нагадаємо: раніше коронавірусною інфекцією заразилися актори Том Генкс разом з дружиною Ритою Вілсон і "дівчина Джеймса Бонда" Ольга Куриленко.

За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 858,669, з них летальних 42,151, одужали 178,099 людина.