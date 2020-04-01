ООН продовжила карантин

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш ухвалив рішення продовжити карантин у межах Організації Об'єднаних Націй "на кілька тижнів" після 12 квітня, коли має завершитися термін раніше оголошеного розпорядження.

Про це повідомив у середу під час онлайн-брифінгу для журналістів речник генсекретаря ООН Стефан Дужжарік, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Чи прийняв генеральний секретар рішення продовжити режим роботи (персоналу ООН- ред.) з дому, який завершується 12 квітня? Так, генеральний секретар продовжив це на майбутні кілька тижнів", - відповів офіційний представник ООН.

Дужаррік також уточнив, що режим роботи в телекомунікаційному режимі, згідно з рішенням керівництва, триватиме щонайменше до 30 квітня.

Як повідомлялося, штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй розташована в Нью-Йорку, який наразі вважається епіцентром поширення COVID-19. Раніше повідомлялося про щонайменше сто заражених коронавірусом співробітників ООН по всьому світу.