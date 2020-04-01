Молдова просить у НАТО допомоги в боротьбі з COVID-19

Молдова стала ще однією країною-партнером, яка попросила у НАТО допомоги у боротьбі з корона вірусом.

Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу.

"1 квітня EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи) отримав запит на міжнародну допомогу від уряду Молдови у відповідь на глобальну пандемію коронавірусу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 23 березня до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи із запитом про міжнародну допомогу у подоланні глобальної пандемії коронавірусу Covid-19 офіційно звернулися Збройні сили України.

НАТО отримало також запити про допомогу від чотирьох країн-членів, - Італії, Іспанії, Чорногорії та Північної Македонії.

Фото: НАТО