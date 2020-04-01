Голова регіонального уряду Каталонії вилікувався від коронавірусу

Голова регіонального уряду Каталонії Кім Торра вилікувався від коронавірусу.

Про це повідомляє El Periodico.

"Голова Женералітету (уряду - ред.) подолав коронавірус. Кім Торра отримав негативний результат тесту, який було зроблено через 15 днів після зараження Covid-19", - повідомили в уряді.

Попри те, що формально Торра був виписаний зі шпиталю, він перебуватиме у своїй резиденції у Барселоні на самоізоляції, а обов'язки здійснюватиме дистанційно.

Згідно з останніми даними сайту Worldometer, станом на 18.00 кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі становить 885 864, з них летальних - 44 220, одужали 185 226 осіб.

В Україні зафіксовано 669 випадків Covid-19, з яких 17 летальних, 10 осіб одужали.

Фото: EFE/QUIQUE GARCIA