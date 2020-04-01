Голова регіонального уряду Каталонії вилікувався від коронавірусу

Голова регіонального уряду Каталонії вилікувався від коронавірусу

Укрінформ
Голова регіонального уряду Каталонії Кім Торра вилікувався від коронавірусу.

Про це повідомляє El Periodico.

"Голова Женералітету (уряду - ред.) подолав коронавірус. Кім Торра отримав негативний результат тесту, який було зроблено через 15 днів після зараження Covid-19", - повідомили в уряді.

Попри те, що формально Торра був виписаний зі шпиталю, він перебуватиме у своїй резиденції у Барселоні на самоізоляції, а обов'язки здійснюватиме дистанційно.

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Згідно з останніми даними сайту Worldometer, станом на 18.00 кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі становить 885 864, з них летальних - 44 220, одужали 185 226 осіб.

В Україні зафіксовано 669 випадків Covid-19, з яких 17 летальних, 10 осіб одужали.

Фото: EFE/QUIQUE GARCIA

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