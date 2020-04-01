Від Covid-19 вилікувалася ще одна 101-річна пацієнтка

У Нідерландах виписали з лікарні 101-річну пацієнтку, інфіковану коронавірусом.

Про це повідомляє NOS.

“101-річну пацієнтку, яка була заражена коронавірусом, виписали з лікарні Ейсселанд (IJsselland)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка відчула утруднене дихання півтора тижня тому, а згодом їй зробили тест на коронавірус.

За словами медиків, "смілива пані" - приклад для всіх, бо вона правильно кашляє в лікоть і тримає дистанцію".

Імені літньої жінки не розголошують.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах кількість заражених коронавірусом зросла до 12 595, загалом 1039 людей померли. За останню добу померли 175 осіб, виявлено 845 нових хворих на Covid-19.