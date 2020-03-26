101-річний італієць поборов коронавірус

В Італії чоловік 1919 року народження одужав від коронавірусу та був виписаний з лікарні.

Про це йдеться у заяві заступниці мера міста Ріміні Глорії Лісі.

"Сьогодні вранці мені повідомили маленьку новину: громадянина П. з Ріміні, який захворів Covid-19, виписали з лікарні Ріміні та повернули додому до його родини", - йдеться у заяві.

Минулого тижня, пацієнта шпиталізували до лікарні Ріміні з позитивним результатом аналізу на коронавірус.

"Надія на майбутнє для всіх нас знайшлася в організмі цієї людини, якій понад сто років, у той час, коли сумні хроніки цих тижнів щодня механічно повідомляють про вірус, що особливо вражає людей похилого віку. Він це зробив. Пацієнт П. зробив це. Навчив нас, що навіть у 101 рік наше майбутнє ще не написане", - зазначила чиновниця.

Загалом у світі станом на ранок 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу становить 472 109. З них 114 870 осіб хворіли та вже одужали. Померли від коронавірусу 21 308 осіб.

Фото: Італія