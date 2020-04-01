На дезінформацію й пропаганду НАТО відповідатиме фактами та правдою – Столтенберг

Під час глобальної кризи, що пов’язана із пандемією COVID-19, активізувалися сили, які поширюють дезінформацію і пропаганду з метою дискредитації НАТО та країн-союзниць. Альянс відповідатиме на такі спроби виключно фактами та правдою.

Про це у середу під час віртуальної пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, що має відбутися 2 квітня у телевізійному форматі, заявив Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так керівник НАТО відповів відразу на декілька запитань від преси щодо того, яким чином Альянс має намір реагувати на активізацію кампаній дезінформації, які виходять, зокрема, з Росії та Китаю.

«Ми бачили такі прояви дезінформації й пропаганди. Я не вірю, що відповіддю на таку пропаганду може бути інша пропаганда. Переконаний, що найкраща відповідь - це факти, це правда. НАТО буде продовжувати надавати факти, представляти громадськості фактичну інформацію про те, що ми робимо. Це найкращий шлях для протидії дезінформації й пропаганді», - наголосив керівник Альянсу.

Він зауважив, що такі атаки з боку пропагандистів, які намагаються скористатися ситуацією навколо кризи COVID-19 для дезорієнтації людей, лише підкреслюють важливість вільної та незалежної преси, всієї тієї роботи, яку журналісти виконують щодня.

«Нам потрібні люди, які ставлять складні запитання, які перевіряють власну інформацію та її джерела, і лише після цього доносять її до ширшої аудиторії. Наявність вільної та незалежної преси є, ймовірно, навіть ще більш важливою в часи кризи, перед якою ми постаємо зараз» - додав Столтенберг.

Він нагадав, що за даними доповіді про діяльність НАТО у 2019 році, довіра широкої громадськості до НАТО продовжує зростати, тож всі зусилля структур, які поширюють дезінформацію і пропаганду, що спрямовані проти Альянсу та країн-союзниць, виявилися неефективними.