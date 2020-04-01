У жителів однієї з провінцій Італії може бути імунітет до коронавірусу
Про це повідомляє La Nuova Ferrara.
"У випадку Феррари, можливо, існує природна стійкість", - йдеться у статті.
Таке переконання викликане низькою статистикою випадків коронавірусу у регіоні. У Феррарі з початку епідемії всього 307 осіб захворіли на коронавірус. При цьому, регіон Емілія-Романья, до якого входить провінція, посідає друге місце в Італії за кількістю інфікованих.
Як зазначається, причини цього явища поки незрозумілі, але імунітет на коронавірус у місцевих жителів може бути пов'язаний з таласемією (спадковим захворюванням крові) або з тим, що у провінції поширена малярія.
Згідно з останніми даними Worldometer, кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі становить 860 696, з них летальних - 42 352, одужали 178 537 осіб.
В Україні зафіксовано 669 випадків Covid-19, з яких 17 летальних, 10 осіб одужали.