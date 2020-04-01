В Іспанії від COVID-19 за добу померли 864 пацієнти

Кількість загиблих за останню добу в Іспанії від коронавірусу COVID-19 склала 864. Загальна кількість хворих перевищує 100 000 осіб.

Про це повідомляє EL Pais.

"За офіційними даними МОЗ (Іспанії – ред.) 1 квітня, загальна кількість хворих коронавірусом в країні становить понад 100 тисяч. Серед них 864 померли за останні 24 годин, що є найвищим показником з початку спалаху", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ Іспанії додали, що вже п’ятий день поспіль кількість загиблих за добу перевищує позначку 800 осіб.

Загалом в Іспанії зафіксовано 102 136 випадків коронавірусу, загальна кількість загиблих перевищує 9 тисяч. Вилікувалося близько 22 600 пацієнтів.

За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 873 008, з них летальних - 43 275, одужало 184 596 осіб.

В Україні зафіксовано 669 випадків Covid-19, з яких 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.

Фото: Andrea Comas