В Іспанії від COVID-19 за добу померли 864 пацієнти
Про це повідомляє EL Pais.
"За офіційними даними МОЗ (Іспанії – ред.) 1 квітня, загальна кількість хворих коронавірусом в країні становить понад 100 тисяч. Серед них 864 померли за останні 24 годин, що є найвищим показником з початку спалаху", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ Іспанії додали, що вже п’ятий день поспіль кількість загиблих за добу перевищує позначку 800 осіб.
Загалом в Іспанії зафіксовано 102 136 випадків коронавірусу, загальна кількість загиблих перевищує 9 тисяч. Вилікувалося близько 22 600 пацієнтів.
За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 873 008, з них летальних - 43 275, одужало 184 596 осіб.
В Україні зафіксовано 669 випадків Covid-19, з яких 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.
Фото: Andrea Comas