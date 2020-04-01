В Австрії коронавірусом заразилися вже понад 100 поліцейських

В Австрії вже понад 100 поліцейських, залучених до заходів зі стримування поширення COVID-19, заразилися новим типом коронавірусу.

Про це заявив під час пресконференції у Відні федеральний міністр внутрішніх справ Карл Негаммер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні вже 101 поліцейський інфікований коронавірусом", - заявив міністр.

Ще майже 1 тис. службовців знаходять в самоізоляції.

Найбільше випадків зараження коронавірусом сталося у землях Тіроль та Верхня Австрія.

За словами глави МВС, з середи усі поліцейські в Австрії будуть носити медичні маски.

Австрійська поліція посилила свою присутність на вулицях країни з метою контролю дотримання обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом. Загалом по країні задіяно близько 30 тис. правоохоронців.

Коронавірус у Відні: поліція патрулює вулиці / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Посилена присутність співробітників поліції спостерігається і на вулицях столиці Відня. Поліцейські контролюють, передусім, дотримання мінімальної дистанції в 1 метр між людьми, які виходять прогулятися чи зайнятися спортом на вулицях.

В Австрії діє обмеження виходу з дому, що потрібно робити лише в разі необхідності чи ж для прогулянки (заняття спортом). При цьому, дозволена будь-яка діяльність на свіжому повітрі за умови, якщо це робиться разом з особами, які живуть в одному домогосподарстві і тримаються на відстані не менше одного метра від інших людей (ходьба, їзда на велосипеді чи мотоциклі, біг, піші прогулянки тощо). При цьому, часових обмежень для здійснення цієї діяльності немає.

Щодо осіб, які порушують режим виходу з дому, застосовуються великі адміністративні штрафи. Лише протягом минулих вихідних поліцейські оштрафували 2 тисячі людей. Загалом в країні вже виписано 10 тис. штрафів за недотримання громадянами заходів, вжитих для обмеження поширення коронавірусу.

"Всі бачили картинки з вихідних (зі скупченням людей на свіжому повітрі – ред.). Це – катастрофічно небезпечно. Дотримуйтесь, будь ласка, дистанції, щонайменше у 1 метр - хто цього не робитиме, того поліція буде штрафувати", - заявив очільник австрійського МВС.

Він додав, що у випадку росту інфікування коронавірусом до 2 тис. осіб на день в Австрії не вистачить місць в інтенсивній терапії.

"Тому кожен може зробити внесок, щоб цьому запобігти. І це ціль усіх цих вжитих заходів. І це тому поліція так інтенсивно працює", - додав він.

Читайте також: В Ізраїлі через коронавірус заборонили колективну молитву та гостей на весіллях

За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 858 892, з них летальних 42 158, одужало 178 100 осіб.