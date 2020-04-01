Трюдо призначив спецрадника з питань авіакатастрофи МАУ

Колишній міністр громадської безпеки Канади Ральф Гудейл став спеціальним радником прем’єр-міністра Джастіна Трюдо з питань авіакастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це в Оттаві оголосив сам Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Трагедія МАУ не мала трапитися, і родичі та близькі жертв заслуговують знати, чому і як це відбулося. У той час, як ми працюємо над забезпеченням відповідальності та справедливості, на яку вони заслуговують, нам також слід виробити стратегію найкращого реагування на міжнародні авіакатастрофи. Певен, що Ральф Гуйдейл має необхідний досвід для визначення найкращих підходів та способів підтримки, аби упевнитися в належній компенсації родичів”, - сказав Трюдо.

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У його офісі додали, що новопризначений спецрадник “вивчить досвід, отриманий після катастрофи рейсу PS752 “Міжнародних авіаліній України” й інших авіакатастроф, у тому числі рейсу 302 “Ефіопські авіаліній” та рейсу 182 “Індійських авіаліній”.

“Він розробить принципи, якими керуватиметься Канада, реагуючи на міжнародні авіакатастрофи, й надасть поради щодо найкращих практик, у тому числі щодо засобів й механізмів, необхідних для недопущення подібних подій”, - пояснили у Трюдо.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.