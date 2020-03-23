Збиття літака МАУ: Україна й Іран погодили подальші дії щодо розслідування

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок погодив з послом Ірану в Україні Манучехром Мораді подальший алгоритм взаємодії з метою встановлення причин катастрофи літака рейсу PS 752 та притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомила пресслужба МЗС у понеділок, 23 березня, за результатами зустрічі українського та іранського дипломатів.

«Під час зустрічі обговорено питання, пов’язані з проведенням розслідування у справі збиття українського літака рейсу PS 752, зокрема, підтверджено необхідність здійснення невідкладного розшифрування чорних скриньок, а також узгоджено подальший алгоритм взаємодії з метою встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони також обговорили окремі питання співробітництва в умовах пандемії Covid-19. Зокрема, було домовлено опрацювати спільні заходи з метою повернення додому українських та іранських громадян, які наразі перебувають на території обох держав.

Як повідомлялося, літак Міжнародних авіаліній України рейсу PS 752 був збитий 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.