У Грузії на час надзвичайного стану ввели "сухий закон"

У Грузії з 31 березня заборонено функціонування всіх об'єктів продажу алкогольних напоїв з метою боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє Грузія Online.

"У Грузії з 31 березня до закінчення терміну надзвичайного стану (21 квітня) заборонено функціонування всіх об'єктів з реалізації алкогольних напоїв", - йдеться у повідомленні.

Протягом усього періоду дії режиму надзвичайного стану, діяльність ресторанів, об'єктів громадського харчування допускається тільки шляхом обслуговування з доставкою на місце або вивезення продукту транспортним засобом без допуску споживача до закладу.

"На період надзвичайного стану забороняється функціонування об'єктів реалізації спиртних напоїв та пива, а також вина та інших алкогольних напоїв виноградного походження", - сказано на сайті уряду Грузії.

Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 800 тис. осіб, внаслідок хвороби на планеті померли понад 39 тис. людей.