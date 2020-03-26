Будуйте плани, читайте і не вживайте алкоголь, або Як не піддатися паніці

Поради клінічного психолога, доктора медичних наук Олега Чабана

Коли весь світ зачинився на карантин, кожен з нас опинився сам на сам із питанням: як не піддатися паніці і пережити цей період? Я не виняток, тому за фаховою порадою звернулася до доктора медичних наук, клінічного психолога Олега Чабана.

Насамперед поцікавилася у відомого психолога про його особистий «карантинний» настрій. Сказав, що його настрій – у рамках звичної тривоги, а звична тривога – це нормальна реакція людини, яка читає новини, переживає, моделює ситуацію, хоче жити, у якої є діти і майбутнє.

Так, він лікар і розуміє, що його тривожність – це нормальна адаптаційна реакція. А як бути нам – його потенційним пацієнтам? Як вберегтися від страху, який інколи просто паралізує, і з панічними думками, які буквально вибивають із колії.

Ось кілька його простих порад – як не піддатися паніці:

1. Користуйтеся лише перевіреною (офіційною) інформацією.

2. Не діліться сумнівною інформацією і не довіряйте сенсаційним новинам невідомих джерел, навіть ваших знайомих, які просто налякані. Боріться з власною інформаційною залежністю.

3. Не збирайтеся в групи навколо страху (вайбер, телеграм, вотсап) – вони більше залякують одне одного, аніж дають слушні поради.

4. Завжди майте план на важливі випадки життя, пов’язані з вашою роботою, місцем перебування вас та вашої сім’ї.

5. Постійно нагадуйте собі, що за вами та вашим настроєм уважно стежать діти. Вони ще не мають власного досвіду формувати свої емоції, тому копіюють нас із вами. А тому будьте відповідальними за прояви своїх надмірних емоцій. Не травмуйте їх своїм переляком та панічними діями.

6. Виконуйте свої щоденні обов’язки більш акуратно та відповідально, аніж зазвичай.

7. Турбуйтесь про когось (діти, тварини, ті, хто потребує допомоги).

8. З емоціями (а паніка – це, перш за все, емоції) можна справитися діями. Робіть будь-що фізично (хоча б наведіть порядок у квартирі).

9. Жартуйте! Той, хто сміється над власним страхом, вже бореться з панікою в собі!

10. Думайте про майбутнє і плануйте, що ви будете робити влітку, через рік, п’ять років.

11. Не йдіть туди, де збирається багато людей, заряджених страхом та передпанічним настроєм. Це – некерована бомба. Ваш розум та глузд не справляться з масовим психозом. Краще туди не пхатися.

12. Поменше телевізора та інтернету. Тим більше, страхітливих картинок. Повертайтеся до книги. Встановіть собі завдання прочитувати вдень не менше 100 сторінок.

13. Знайдіть серед своїх знайомих чи друзів того, хто збалансований та не панікує, завжди спокійний у будь-яких життєвих ситуаціях. Візьміть за правило щодня спілкуватися з ним про що завгодно.

14. Алкоголь – друг паніки! Тому виключіть його з «лікування» вашого настрою.

15. Що не сталося б, пам’ятай – це лише поганий день, а не погане життя.

16. Всі правильні думки приходять тоді, коли емоції відпочивають.

І головне – цінуйте те, що є зараз. Не думайте: «А от що може трапитись…». Може трапитись, а може й ні. Цінуйте кожну мить свого життя!

(Повний текст інтерв’ю з Олегом Чабаном – вже скоро на Укрінформі).

Любов Базів. Київ