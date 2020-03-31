У Данії заявляють про вповільнення темпів поширення коронавірусу

Данія після Великодня може розпочати поступове зняття обмежень, запроваджених через коронавірус, якщо збережеться тенденція до вповільнення темпів поширення інфекції.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на пресконференції, повідомляє The Local.

«Якщо ми, громадяни Данії, протягом наступних двох тижнів продовжимо дотримуватись дистанції, якщо цифри залишаться стабільними, уряд почне поступове, спокійне та контрольоване зняття обмежень для суспільства після Великодня», - сказала Фредеріксен.

Водночас, за її словами, якщо люди «розслабляться» занадто рано, існує ризик поновлення поширення інфекції, що вимагатиме переходу до більш жорсткої політики.

Фредеріксен поінформувала, що, на думку медиків, рішення про закриття шкіл, дитячих садків, ресторанів, барів, культурних центрів та інших місць скупчень людей по всій країні привело до уповільнення поширення коронавірусу.

«За минулий тиждень кількість госпіталізацій зростала повільніше, ніж тижнем раніше, і без вибухового зростання, яке ми бачили в інших країнах», - зауважила вона.

За даними Worldometer, станом на 31 березня в Данії було зафіксовано 2,8 тисяч випадків коронавірусу COVID-19 і 77 смертей.

Кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 788 041, з них летальних 37 877, одужало 166 411 осіб.