Empire State Building підсвітили на честь медиків, які борються з коронавірусом

Знаменитий 102-поверховий хмарочос Empire State Building у Нью-Йорку підсвітили червоним і білим кольором в знак солідарності з медичними працівниками, які протидіють COVID-19.

Про це повідомляє CBS NEWS.

«Верхівку одного з найвідоміших хмарочосів Нью-Йорка – Empire State Building – було підсвічено червоним та білим кольорами, які нагадують світло сирени. Так віддається шана медикам, які протистоять коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Висота збудованого в 1931 році хмарочоса складає 381 метр (зі шпилем – 443 метри). Будівля є сьомою за цим показником в Нью-Йорку та шостою в США.

У США зараз зафіксовано понад 164,2 тисячі випадків зараження коронавірусом. Кількість летальних випадків уже перевершила 3 тисячі.

Фото: Twitter Empire State Building