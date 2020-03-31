У Мексиці ввели режим надзвичайної ситуації

Через подальше поширення COVID-19 в Мексиці оголошено режим надзвичайної ситуації до 30 квітня.

Про це повідомляє AP.

«Уряд Мексики розширив згортання всієї «не життєво важливої діяльності» в приватному секторі та заборонив зібрання понад 50 осіб для протидії поширенню коронавірусу. Режим надзвичайної ситуації триватиме з 30 березня по 30 квітня», - йдеться в повідомленні.

Уряд країни пішов на такий крок після зростання кількості лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 до 1094, а летальних випадків – до 28.

Мексиканська влада раніше вже зупинила всі «зайві» урядові служби та заборонила масові зібрання громадян.

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Жителям старше 60 років рекомендовано дотримуватися домашнього режиму.

На ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.