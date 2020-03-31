У Мексиці ввели режим надзвичайної ситуації
Про це повідомляє AP.
«Уряд Мексики розширив згортання всієї «не життєво важливої діяльності» в приватному секторі та заборонив зібрання понад 50 осіб для протидії поширенню коронавірусу. Режим надзвичайної ситуації триватиме з 30 березня по 30 квітня», - йдеться в повідомленні.
Уряд країни пішов на такий крок після зростання кількості лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 до 1094, а летальних випадків – до 28.
Мексиканська влада раніше вже зупинила всі «зайві» урядові служби та заборонила масові зібрання громадян.
Жителям старше 60 років рекомендовано дотримуватися домашнього режиму.
На ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.