У Чорногорії запровадили комендантську годину через коронавірус

Чорногорська влада прийняла рішення в рамках посилення заходів безпеки, спрямованих проти поширення COVID-19, ввести на всій території країни комендантську годину.

Про це повідомляє RTCG.

«Національний координаційний орган Чорногорії в понеділок ввечері прийняв нові тимчасові заходи. Вони включають заборону виходу з місць проживання з 19 по 5 годину з понеділка по п’ятницю, та з 13 години суботи до 5 години понеділка», - йдеться в повідомленні.

Винятки передбачені тільки для працівників служб, які виконують регулярні завдання і надають послуги державного значення.

Також на час дії комендантської години дозволяється вихід на вулицю для вигулу домашніх тварин, але не довше ніж на 60 хвилин.

За порушення обмежень загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що чорногорська поліція відправила командувача військово-морськими силами Чорногорії Веско Томановича у примусовий карантин за порушення режиму самоізоляції. Також через порушення карантину в місті Будва було на 3 доби арештовано православного священника.

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Як відомо, в Чорногорії на цей момент 91 підтверджений випадок COVID-19, як яких 1 – летальний. Варто зазначити й те, що саме Чорногорія стала останньою європейською державою, де вірус було виявлено.

Фото: gov.me