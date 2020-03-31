Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 785 тисяч

Станом на ранок вівторка кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 у світі перевищила вже 785 тисяч.

Про це повідомляє Worldometers.

На ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.

Найбільше випадків зараження у таких державах як США (164,253), Італія (101 739) та Іспанія (87 956). В Китаї хворобу вже практично подолано.

Варто підкреслити, що в Україні наразі зафіксовано 548 випадків COVID-19, з яких 13 летальні.

Фото: АА