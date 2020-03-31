Штати в понеділок подолали новий рубіж – понад 3 тисячі померлих від COVID-19

Сполучені Штати, які наразі лідирують у світі за кількістю виявлених хворих на коронавірус COVID-19, у понеділок зареєстрували загалом понад 3 тис. померлих від цієї хвороби.

Про це свідчать офіційні дані Медичного університету ім. Джона Гопкінса (США), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Так, станом на 00.00 в ніч проти вівторка, у США зареєстровано 3.164 летальних випадків від коронавірусу. Загалом, кількість заражених у Сполучених Штатах становить понад 164,2 тисячі осіб. Це понад у півтора раза більше за кількість хворих в Італії (101,7 тисячі), яка стоїть на другій сходинці. Далі йде Іспанія (87,9 тисячі), Китай (82,2 тисячі) й Німеччина (66,8 тисячі).

Водночас, рівень смертності в США від COVID-19 є достатньо невисоким – приблизно 1,9% від загальної кількості хворих, в той час, як в Італії він перевищує 11,3%, в Іспанії – 8,7%, у Китаї – 4,02%. Найменший показник серед цих країн має Німеччина – 0,9%.

Загалом, у світі зареєстровано 785,7 тисячі інфікованих коронавірусом, 37.810 людей поперли, 165.837 повністю одужали.