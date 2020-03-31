Коронавірус у Штатах: У Меріленді та Вірджинії людям наказали сидіти вдома

Губернатори американських штатів Меріленд і Вірджинія, що межують зі столицею США - містом Вашингтон, - у понеділок видали накази для всіх мешканців "залишатися вдома".

Людям дозволяється виходити на вулиці лише за "суттєвих причин", у разі порушення передбачене ув'язнення та штрафи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми більше не просимо та не радимо жителям Меріленду залишитися вдома, ми наказуємо це робити", - заявив 30 березня під час спеціальної прес-конференції губернатор штату Ларрі Хоган.

Він підкреслив, що поради та рекомендації, пов'язані з карантином, які він видавав впродовж попередніх трьох тижнів, ігнорувалися, а люди "піддавали небезпеці себе та своїх близьких".

"Жителі Меріленду мають лишатися вдома за виключенням суттєвих причин, таких як купівля продуктів харчування або медикаментів, отримання невідкладної медичної допомоги, виконання важливої роботи або перепочинку на свіжому повітрі на безпечній відстані один від одного", - наголошується в наказі губернатора.

Свідоме та навмисне порушення цього наказу вважатиметься проступком, що переслідуватиметься законом та може призвести до ув'язнення, штрафу чи обох видів покарання.

Подібний наказ через кілька годин видав і губернатор Вірджинії, який також заборонив виходити на вулицю "без суттєвих причин".

"Продуктові магазини та життєво важливі сервіси залишатимуться відкритими. Тримайтеся на відстані шести футів (близько двох метрів – ред.). Ваші сусіди розраховують на вашу допомогу, щоби зупинити поширення COVID-19", - йдеться в офіційному повідомленні офісу губернатора штату Вірджинія.

Як пояснює місцева влада, це не означає, що люди опиняться замкненими у своїх оселях, однак, жителі повинні "користатися здоровим глуздом", коли виходять з дому. При цьому бігати, ходити пішки, їздити на велосипеді дозволено, а от збиратися, наприклад, у парку з іншими людьми – заборонено.

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За офіційною статистикою, США суттєво випереджають всі інші країни за кількістю інфікованих коронавірусом. Наразі в Сполучених Штатах зафіксовано понад 161,8 тисячі хворих. При цьому, 2978 людей померли, 5644 осіб повністю одужали.

Фото: АР