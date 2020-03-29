Стала відома причина вибуху в Нігерії, що зруйнував понад 100 будинків

Вибух, що зруйнував більше сотні будинків у штаті Ондо на півдні Нігерії, стався внаслідок детонації динаміту, призначеного для гірничих робіт.

Про це інформує Daily Post.

"Чиновник служби безпеки на умовах анонімності повідомив, що вибух стався у вантажівці, яка перевозила вибухові речовини", - йдеться у повідомленні.

За даними джерела, вантажівка транспортувала динаміт для компанії, що займається розробкою кар'єрів у сусідньому штаті Едо. Причому дорогою машина начебто кілька разів ламалася.

У місцевій поліції зазначили, що внаслідок вибуху ніхто не загинув, 13 осіб дістали травми, вони перебувають у стабільному стані.

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Як повідомлялося, на півдні Нігерії у суботу, 28 березня, стався вибух, що зруйнував понад сотню будинків та ділянку швидкісної автостради.

Фото: Daily Post