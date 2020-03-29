США можуть розмістити війська на кордоні з Канадою - ЗМІ

Для протидії нелегальній міграції США розглядають можливість розміщення вздовж кордону з Канадою військових підрозділів.

Про це повідомляє CBC News з посиланням на власні джерела.

“Поінформоване джерело запевнило CBC News, що Білий дім розглядає можливість розміщення 1000 військовослужбовців на відстані 25 км від кордону.”, - йдеться у матеріалі

Зазначається, що, за даними іншого джерела, в обов’язки військових входитиме лише виявлення незаконних мігрантів та повідомлення про них прикордонникам.

“Їхнім завданням буде спостерігати за людьми, які перетинають кордон між офіційними пунктами пропуску й можуть переносити Covid-19, та доповідати про них співробітникам прикордонної служби США”, - зазначає CBC News.

Як повідомлялося, від минулого тижня США та Канада взаємно закрили кордон для усіх “несуттєвих” подорожей.

За останніми даними, у світі підтверджено понад 660 тис. випадків Covid-19, 30 652 хворих померли, майже 140 тис. вилікувалися.

У США внаслідок коронавірусної інфекції померли 2026 осіб.