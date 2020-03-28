Спалах коронавірусу у Нью-Йорку може бути гіршим, ніж в Ухані — NYT
Про це пише The New York Times.
"Якщо нинішні темпи зростання кількості випадків коронавірусу у Нью-Йорку продовжуватимуться, то це матиме більш серйозні наслідки, ніж ті, яких зазнали китайське місто Ухань чи регіон Ломбардія в Італії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що темпи поширення коронавірусу у Нью-Йорку набагато вищі, ніж в епіцентрах коронавірусу в Італії та Китаї. Наразі швидкість розповсюдження Covid-19 у Нью-Йорку становить понад 30% відсотків щодня.
Однак реальність найгіршого сценарію для Нью-Йорка не визначена, уточнюють автори, оскільки карантинні заходи, такі як дотримання дистанції, можуть уповільнити або й зовсім зупинити зростання кількості випадків.
Як повідомлялося, губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що очікує піку захворювання на коронавірус у штаті впродовж наступних двох тижнів та звернувся до адміністрації Дональда Трампа з потребою у щонайменше 30 тис. пристроїв для вентиляції легенів.
За останніми даними, у США зафіксовано 104 865 випадків коронавірусу, померли 894 людини.
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